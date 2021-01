La cessione del Papu Gomez continua a condizionare il calciomercato invernale dell’Atalanta. Quale sarà il futuro del fantasista argentino?

La cessione del Papu Gomez potrebbe perfezionarsi già in vista della prossima settimana. Un addio ormai scontato che potrebbe spingere l’argentino lontano da Bergamo nei prossimi giorni. Di fatto, come noto, l’ex Catania starebbe escludendo tassativamente la possibilità di restare all’Atalanta (fuori rosa) fino al termine della stagione per voi valutare il suo futuro con calma in vista della prossima estate.

Addio certo, ma soprattutto immediato. Questa la volontà del Papu Gomez, pronto a ragionare sul possibile futuro. Nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto il Siviglia, ma Gomez preferirebbe restare in Italia. Inter in pole, Fiorentina e Juventus decisamente più defilate.

Atalanta, cessione Papu Gomez imminente: l’Inter torna alla carica

A chi servirebbe realmente il Papu Gomez? L’Inter sarebbe pronta a tornare alla carica in caso di addio a Eriksen. 10-12 milioni le richieste atalantine, cifra attualmente improponibile per l’Inter, chiamata prima a fare cassa prima di intervenire sul mercato.

Inter alla finestra anche se le caratteristiche tecniche del Papu si sposerebbero alla perfezione nel contesto tattico della Juventus. Trequartista puro abile a cucire il gioco tra attacco e centrocampo. Fiorentina ormai fuori dai giochi, eccessive le richieste atalantine per il cartellino del diretto interessato.