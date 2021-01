Milan, Tomori è ufficiale: il comunicato arriva dal Chelsea

Tomori è un nuovo giocatore del Milan. L’annuncio arrivato dal Chelsea, che ha ufficializzato la cessione del difensore.

Nelle ultime ha tenuto banco in casa Milan l’arrivo di Fikayo Tomori, che è arrivato nel capoluogo lombardo proprio in queste ore. La visita di idoneità e la firma sul contratto sono gli step che hanno condito la giornata del difensore inglese, per il quale è ormai pronta la nuova avventura in rossonero.

Good luck in Italy, @FikayoTomori_! 👊🇮🇹 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 22, 2021

In questi minuti l’affare è stato anche ufficializzato dal Chelsea, che con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha confermato il passaggio del difensore al Milan. Un’operazione in prestito fino al termine della stagione, come specificato proprio dal club londinese.

Un’operazione importante per il Milan, che fornisce a Stefano Pioli un difensore di assoluta affidabilità che andrà a rinforzare il reparto arretrato della squadra rossonera.

Tomori al Chelsea, arriva il comunicato ufficiale

Il Milan accoglie, dunque, Fikayo Tomori. Come detto, è stato il Chelsea ad ufficializzare l’affare attraverso un comunicato ufficiale. Il difensore, dunque, proseguirà la stagione con la maglia rossonera.

Si attende, adesso, anche il comunicato ufficiale del club milanese. Da capire, da qui ai prossimi giorni, quando Pioli deciderà di lanciare in campo l’ormai ex difensore del Chelsea. Probabile che servirà ancora qualche giorno, anche per permettere al ragazzo di inserirsi all’interno del contesto rossonero.

Tomori ha collezionato in questa stagione soltanto 4 presenze con i blues, di cui una sola in Premier League mentre le altre tra FA Cup ed EFL Cup. Nelle prossime ore sono attese anche le prime parole del ragazzo da nuovo giocatore del Milan.