Roma, Fonseca in emergenza: out un’altra importante pedina

Un altro assente importante per la Roma di Fonseca, a poche ore dalla sfida di campionato che vedrà i giallorossi ancora contro lo Spezia.

Momento decisamente delicato in casa Roma. Dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio e l’eliminazione in Coppa Italia per mano dello Spezia, la compagine giallorossa ha vissuto anche momento decisamente tesi. I giocatori che hanno rifiutato l’allenamento, una sorta di ammutinamento poi rientrato, ed una tensione palpabile in tutto l’ambiente.

Ironia della sorte, in casa giallorossa l’occasione di dare uno schiaffo alla crisi si presenterà proprio contro lo Spezia, domani in campionato. Nuovamente i liguri sul cammino di Fonsenca&Co, per una sfida che avrà dunque un sapore anche di vendetta da parte dei capitolini.

La situazione delicata, in casa Roma, va sommandosi anche ad una condizione non particolarmente brillante della rosa. Diversi infortunati illustri in questa fase, a cui in queste ore si è aggiunto anche un altro elemento.

Roma, emergenza infortuni: out anche Mkhitaryan

L’infermeria giallorossa si sta andando riempiendo nel corso di questo giorni. Come comunicato anche da Fonseca in conferenza, sia Pedro che Dzeko non saranno della sfida in programma contro lo Spezia domani.

Come se non bastasse, proprio in queste ore si è aggiunto un altro elemento: Mkhitaryan, infatti, non compare nella lista dei convocati di Fonseca e dunque sarà indisponibile per il match di campionato.

Una tegola vera e propria per Fonseca ed i suoi, con l’emergenza che va concentrandosi soprattutto nella zona d’attacco della squadra giallorossa.