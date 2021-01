Ospite della Bobo-tv su Twitch Antonio Cassano non le manda a dire. L’ex calciatore ha parlato a lungo della situazione relativa all’Inter e alla sua condizione, alla luce della sfida vinta contro la Juventus in campionato.

Cassano al veleno sull’operato di Conte all’Inter

Di seguito alcune delle sue dichiarazioni: “Va bene giocare con gli stessi undici, ma gioca male l’Inter. Voglio vederla contro una Juventus che gioca bene. Dopo il disastro in Champions League, può soltanto vincere. Se non lo facesse, allora la stagione sarebbe fallimentare e Antonio Conte andrebbe sostituito.

Io sono interista, per cui mi auguro che vinca. C’è già stato un bagno di sangue in Champions. Se poi dovesse trionfare il Milan, che ha una squadra da 4-5° posto, allora Conte e la proprietà dovrebbero porsi delle domande. Bastoni non mi esalta. A me piacciono quelli con 50 metri alle spalle, che si proiettano nell’uno contro uno”.