Juventus, Marco Da Graca: da Palermo allo Stadium sognando l’esordio

La Juventus stasera affronta la Spal, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, un’occasione anche per dare spazio a tanti giovani facendo riposare i big.

Non è stato neanche convocato Cristiano Ronaldo, in attacco ci sono solo Morata e Kulusevski vista anche l’assenza di Dybala ancora infortunato. Oltre a Di Pardo e Fagioli, un altro ragazzo molto giovane potrebbe trovare spazio stasera contro la Spal.

Si tratta di Cosimo Marco Da Graca, attaccante classe 2002 che sta facendo benissimo in Primavera, ha segnato quattro gol in quattro presenze ed è già stato convocato da Pirlo in varie occasioni in serie A.

Da Palermo allo Stadium, la scalata di Da Graca

Da Graca ha scelto le Nazionali giovanili italiane, ora è nel giro dell’Under 18 ma poteva scegliere anche il Portogallo, ha i nonni lusitani, il padre poi è di origini capoverdiane. Marco è un siciliano doc, cresciuto a Palermo, nella scuola calcio Polisportiva Calcio Sicilia, dove si è formato anche Giacomo Quagliata, difensore che ha debuttato all’Heracles in Eredivisie. Giuseppe Montaperto, in prestito dall’Empoli alla Cavese, anche è cresciuto in questa realtà.

Da Graca all’età di dodici anni era già al Palermo, si è messo in mostra nel vivaio rosanero fino all’Under 17 quando la Juventus decide di prenderlo in prestito con diritto di riscatto che poi ha esercitato. Al Palermo inizia a giocare da esterno d’attacco, poi si sposta al centro del reparto offensivo dove può sfruttare il mix tra fisicità, forza esplosiva e qualità tecniche.

Nell’Under 23 Marco ha già portato a casa quattro presenze, quindi ha già assaggiato il calcio dei grandi dopo quanto fatto in Primavera ma adesso sogna l’esordio allo Stadium.