Ronaldo non figura tra i convocati per il match tra Juventus e Spal: Pirlo lo rispolvererà con la Samp e nel decisivo mese di febbraio

Tempo di turnazioni in casa Juventus per la partita di questa sera contro la Spal. I bianconeri rinunceranno a Cristiano Ronaldo per la sfida che metterà in palio un posto per le semifinali di Coppa Italia. Andrea Pirlo concederà un turno di riposo all’asso portoghese che tornerà regolarmente per la delicata trasferta di sabato pomeriggio contro la Sampdoria, in cui servirà la migliore versione dell’attaccante juventino.

Juventus, Ronaldo assente con la Spal: ecco l’elenco dei convocati di Pirlo, in attacco spazio a Morata

L’assenza di Ronaldo consegnerà le chiavi dell’attacco ad Alvaro Morata. Lo spagnolo dovrebbe essere sostenuto da Kulusevski, secondo le indicazioni della vigilia filtrate da La Gazzetta dello Sport.

Cristiano Ronaldo si godrà la sfida invece dalla tribuna dell'”Allianz Arena”. L’ex Real è rimasto a secco in campionato contro il Bologna nel match di domenica contro il Bologna, risolto da Arthur e McKennie.

Decisivo in Supercoppa Italiana nel match del “Mapei Stadium” contro il Napoli, i numeri fatti registrare in campionato da sono apparsi in calo (ultimo gol contro il Sassuolo). Pertanto una giornata di riposo gli consentirà sicuramente di smaltire gli impegni ravvicinati dell’ultimo periodo. L’obiettivo di Pirlo è quello di riaverlo tirato a lucido a febbraio quando entrerà nel vivo anche la Champions League, competizione in cui la Juventus è stata sorteggiata con il Porto negli ottavi di finale.

Questo l’elenco completo dei 23 calciatori convocati da Pirlo per la partita di questa sera dell'”Allianz Arena” contro gli Estensi.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Cuadrado, Frabotta, Demiral, Dragusin, Di Pardo. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Fagioli, Chiesa, Kulusevski. Attaccanti: Da Graca, Morata.