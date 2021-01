Lazio, la difesa si rifà il look: nuovo acquisto dopo Musacchio

Un nuovo innesto per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo l’arrivo di Musacchio, ecco un altro centrale per la squadra biancoceleste.

In casa Lazio si lavora assiduamente sul mercato, per aumentare la qualità e lo spessore della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I biancocelesti hanno finalmente ritrovato certezze sul campo, anche grazie ai tanti recuperi che nel corso delle settimane hanno ridato all’allenatore una rosa più numerosa.

E proprio per questo Claudio Lotito non vuole perdere terreno, ed il calciomercato rappresenta una fase chiave per lavorare e puntellare la squadra dove serve. Cosi nelle scorse ore l’acquisto di Musacchio ha dato grande entusiasmo a tutta la piazza.

Un nome che ovviamente va ad aumentare il livello del reparto difensivo, ma sembra non essere l’unico movimento che il club è pronto a fare in sede di mercato. Migliorare la difesa, evidentemente, rappresenta la chiave del mercato di Lotito.

Lazio, non solo Musacchio: è fatta per un altro centrale

Cosi un’altra operazione ormai chiusa dalla Lazio arriva direttamente dal Portogallo, dove il club capitolino ha ratificato l’acquisto di un nuovo difensore: si tratta – come riporta Sportmediaset -di Bruno Viana, classe ’95 e centrale dello Sporting Braga.

Un nome del quale nell’ambiente biancoceleste si è parlato anche negli scorsi giorni, e che in queste ore pare sia ormai arrivato allo step decisivo per l’approdo nella capitale. La Lazio, infatti, avrebbe chiuso per un prestito con diritto di riscatto sulla base di 8 milioni di euro.

Un elemento importante da inserire nello scacchiere di Inzaghi: Viana, infatti, fino a questo momento ha collezionato ben 22 presenze e due gol con la maglia della squadra portoghese.