De Laurentiis ha confermato Gattuso alla guida del Napoli ma spunta un retroscena sul nuovo allenatore e su tre acquisti già indicati

Piena fiducia: Aurelio De Laurentiis ha incontrato ieri la squadra e Gattuso ed ha confermato il tecnico calabrese. Una riunione e un tweet che sgombrare il campo dalle voci che negli ultimi giorni hanno preso sempre più piede su un avvicendamento in panchina. Salvo rovinose cadute, Gattuso resterà al Napoli fino al termine della stagione, poi sarà l’ora delle riflessioni e probabilmente dei saluti: niente rinnovo, nonostante un accordo trovato ormai da settimane e contratto già pronto. In attesa del futuro, emerge però un retroscena sul passato, a riferirlo è Repubblica.

Napoli, Juric scelto al posto di Gattuso già lo scorso anno

Secondo quanto si legge sull’edizione napoletana del quotidiano, già lo scorso anno Gattuso avrebbe dovuto lasciare il Napoli. In particolare il tecnico calabrese era stato preso, su suggerimento di Allegri, per fare da traghettatore dopo l’esonero di Ancelotti. Ma non è tutto: De Laurentiis avrebbe avuto già un accordo con Juric per sedersi sulla panchina azzurra in questa stagione.

Un’intesa di massima che avrebbe anche ispirato le mosse della società sul mercato di gennaio 2020. Sarebbe stato proprio Juric a suggerire gli acquisti di Rrahmani, Lobotka e Petagna in vista del suo approdo all’ombra del Vesuvio. Un triplo acquisto che con Gattuso si è rivelato per 2/3 fallimentari.

Il difensore è sceso in campo due volte appena, lo slovacco è praticamente l’ultimo dei centrocampisti nelle gerarchie attuali, mentre Petagna è riuscito a trovare spazio soltanto grazie al doppio infortunio di Mertens e Osimhen. Resta da vedere quel che accadrà in estate e se Juric sarà nuovamente contattato per guidare il Napoli nella prossima stagione.