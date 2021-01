Il Parma acquisisce le prestazioni di Joshua Zirkzee dal Bayern Monaco.

Interessante affare quello che è in procinto di chiudere il club ducale. Come informa SKY, il club è vicino al via definitivo col Bayern Monaco per chiudere per Joshua Zirkzee. Si attende in serata l’ok definitivo per far decollare l’affare, giacché i bavaresi hanno stabilito questo termine per la cessione dell’attaccante 19enne.

Il Parma attende l’arrivo di Joshua Zirkzee

Per il Parma si tratta di un affare vincolante, poiché permette di completare il rebus offensivo al quale si è cercato di dare soluzione in questa finestra di trasferimenti.

Il giocatore passerebbe in Serie A con la formula del prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. La fumata bianca non dovrebbe essere in discussione: si attende in serata.