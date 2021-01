Salta lo scambio Dzeko-Sanchez tra Roma e Inter.

Non si farà. Lo scambio più interessante della finestra di calciomercato invernale di questo 2021 non avrà luogo. Dzeko non andrà all’Inter e Sanchez non si trasferirà alla Roma. Non che non ci abbiano provato. Tutt’altro. Le due società si sono incontrate tramite i propri dirigenti e hanno analizzato la possibilità, nell’idea di accontentare tutte le parti in gioco, tuttavia l’intesa non è stata trovata.

Dzeko-Sanchez, lo scambio non si fa

Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, filtra pessimismo da tutti i fronti. Il problema principale è relativo ai due ingaggi. Al lordo le differenze sono troppe. Si era pensato all’inserimento di un ulteriore calciatore nell’affare, tra cui Pinamonti e Radu, ma non è un’opzione facilmente percorribile a causa dei costi correlati.

Dal canto suo, Antonio Conte ha chiaramente fatto capire che si ritiene soddisfatto della rosa a sua disposizione, quindi l’arrivo di Dzeko non è di principale interesse. Il tecnico è consapevole delle difficoltà dei nerazzurri di aumentare il monte ingaggi e quindi non spinge per la conclusione della trattativa.