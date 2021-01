Hakan Calhanoglu è guarito dal coronavirus.

Ottime notizie arrivano quest’oggi in casa Milan. La società rossonera ha annunciato finalmente il reintegro in rosa del suo calciatore, dopo essere risultato negativo all’ultimo tampone per il coronavirus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

“AC Milan comunica che Hakan Calhanoglu è risultato negativo al tampone molecolare. Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche previste dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica”.

Calhanoglu negativo, addio coronavirus

Questa notizia conferma che il focolaio è oramai si è spento. E già quest’oggi Calhanoglu sosterrà le visite per l’idoneità per tornare ad allenarsi insieme al gruppo. Sarà subito a disposizione di Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Lukaku-Ibrahimovic graziati dal Giudice Sportivo, ma ora decide la Procura Federale