Partita estremamente tesa tra Fiorentina e Torino, ci scappa una testata con conseguente espulsione.

Clima tesissimo durante la sfida tra Fiorentina e Torino. La squadra viola è al momento in vantaggio contro i granata, con la rete di Ribery che tiene botta. Ma è proprio la squadra di Prandelli a vivere un momento particolare della partita.

Dovrà tenere botta, visto che terminerà la sfida in 9 uomini. L’espulsione di Castrovilli, concretizzatasi al 61′ della ripresa, non è stato l’unico rosso estratto dall’arbitro fino a questo momento.

A distanza di una manciata di minuti, infatti, Milenkovic è stato protagonista di un brutto episodio, che ha portato alla sua espulsione, creando un danno a tutta la sua squadra da qui alla fine della partita.

Fiorentina, testata e rosso per Milenkovic

Il difensore viola, infatti, dopo un contatto con Belotti è stato espulso. Il motivo? Quella che è stata molto simile ad una testata rifilata all’attaccante granata, andato a muso duro contro l’avversario.

L’attaccante del Toro, va detto, ha cercato prima il contatto ma il difensore viola si è posto proprio di testa, provocando cosi la caduta rovinosa al suolo di Belotti. Il direttore di gara non ha avuto dubbi, giallo per il gallo e rosso per Milenkovic.