DIRETTA Sampdoria-Juventus: segui la partita LIVE

Alle 18 luci accese a Marassi per il secondo anticipo del sabato di Serie A, si affrontano la Sampdoria e la Juventus.

Per la Juventus prosegue il percorso di crescita sotto la guida di Andrea Pirlo. Dopo la vittoria della Supercoppa ed il successo in Coppa Italia, la compagine bianconera è chiamata a confermarsi anche in campionato. Ad attenderla c’è la Sampdoria di Ranieri, pronta a dare del filo da torcere ai campioni in carica. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

