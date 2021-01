Il Milan guarda in casa dei cugini dell’Inter per rinforzare la rosa. Paolo Maldini strizza l’occhio al nerazzurro Ivan Perisic.

Il Milan è al lavoro per chiudere un colpo last minute nella sessione invernale di calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara sono a caccia di occasioni per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, competitiva come mai. I rossoneri, primi in classifica generale di Serie A, si candidano per la vittoria finale dello scudetto 2020/2021. In ogni caso, però, l’obiettivo principale resta la qualificazione in Champions League.

Calciomercato Milan, Perisic nel mirino

In ottica qualificazione europea, la dirigenza del Milan lavora per regalare ai tifosi un colpo che possa rinforzare l’organico e regalare ulteriori certezze. Secondo quanto riportato da interlive.it, Stefano Pioli avrebbe messo nel mirino il cartellino di Ivan Perisic. L’attaccante croato dell’Inter, considerato fondamentale per il 4-2-3-1 rossonero, piace all’allenatore del club milanese. L’affare, però, resta complesso: il Milan potrebbe offrire 5 milioni di euro per il cartellino dell’ex Bayern Monaco. Il nodo resta l’ingaggio, visto che il nerazzurro guadagna 5.5 milioni di euro l’anno. L’esterno è in scadenza a giugno 2022: Maldini e Massara restano in allerta in attesa di ulteriori novità.

