Massimiliano Allegri è pronto a tornare ad allenare in Serie A. L’ex tecnico della Juventus sembra essere ad un passo dalla panchina della Roma.

La Roma è pronta a voltare pagina. Ed è pronto anche Massimiliano Allegri che sembra essere il candidato numero uno per sostituire Paulo Fonseca sulla panchina del club giallorosso. L’ex allenatore della Juventus è in pole position per il ritorno in Serie A.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Prossimo allenatore Roma, Allegri in pole position

Allegri è l’indiziato numero uno per la panchina della Roma. Come raccontato da Calciomercato.it, Tiago Pinto, general manager giallorosso, ha incrociato il tecnico livornese in un albergo a Milano. Anche Luciano Moggi, sulle colonne di Libero, ha raccontato che l’ex Juve sarà il prossimo allenatore dei capitolini. A confermare l’indiscrezione di calciomercato, anche l’esito della trattativa con l’Inter per lo scambio Dzeko-Sanchez. Max, infatti, avrebbe posto il veto sulla cessione dell’attaccante bosniaco, utile all’obiettivo di qualificazione in Champions League. Insomma, con Fonseca sempre più in bilico, la Roma sembra essere già corsa ai ripari: il nuovo ciclo con il nuovo allenatore è già stato ampiamente avviato.

LEGGI ANCHE >>> Panchina Roma, spunta una clamorosa ipotesi per il dopo Fonseca