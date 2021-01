Mandragora è vicino al trasferimento dall’Udinese al Torino.

Le ultime ore di calciomercato si preannunciano piuttosto calde. Il Torino è tra le società più attive al momento, dopo aver concluso l’arrivo di Sanabria. Un altro nome, infatti, è pronto ad essere protagonista in granata ed è quello di Rolando Mandragora. La trattativa, come riferisce SKY, va avanti da giorni, poiché il giocatore è in prestito all’Udinese ma difatti il suo cartellino è di proprietà della Juventus. Per cui è stato necessario trattare in tre.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mandragora al Torino: definiti i dettagli economici con l’Udinese

Inizialmente è partito lo scambio di documenti tra la società bianconera e il club di Pozzo, con tanto di definizione di dettagli. Soltanto successivamente la palla è passata tra i piedi del Torino. La fumata bianca può arrivare in qualsiasi momento, entro domani.

LEGGI ANCHE >>> Napoli brutto ma efficace, superato il Parma al ‘Maradona’

L’accordo per Mandragora dovrebbe essere sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto.