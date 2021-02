Il Cagliari è scatenato sul mercato. Il club sardo è al lavoro per concludere un nuovo colpo di mercato: Asamoah sta per firmare.

Il Cagliari di Tommaso Giulini non si ferma. Nonostante la sessione di calciomercato invernale si sia conclusa circa ventiquattro ore fa, il club sardo è al lavoro per attingere dalla lista degli svincolati, i cui trasferimenti sono possibili in ogni momento della stagione. Il patron del club rossoblu sta per chiudere un nuovo colpo di mercato che potrebbe rivelarsi la ciliegina sulla torta.

Calciomercato Cagliari, Asamoah ad un passo

Kwadwo Asamoah è ad un passo dal vestire la maglia del Cagliari. Il calciatore ghanese è già al lavoro al centro sportivo di Asseminello per ritrovare la condizione perduta dopo il periodo di inattività e per mettersi al passo con i nuovi compagni di squadra. Come riportato da Calciocasteddu.it, l’ex Inter e Juventus potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore od al massimo nella giornata di domani. Il classe 1988 andrà a rinforzare il reparto di centrocampo di Eusebio Di Francesco. Già superate le visite mediche di routine.

