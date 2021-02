In questi minuti sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter e Juventus, che stasera scenderanno in campo per le semifinali di Coppa Italia.

Sono state diramate pochi istanti fa le formazioni ufficiali di Inter e Juventus, entrambe impegnate stasera al Meazza per il match valido per le semifinali di Coppa Italia. Una sfida che ovviamente sta creando grande hype, e che stasera vedrà il primo round di questo derby d’Italia.

Scelta importante da parte di Andrea Pirlo, che tiene in panchina Federico Chiesa. Dopo diverse prestazioni positive, l’ex Fiorentina non giocherà dal primo minuto contro la compagine nerazzurra, con Bernardeschi che partirà dall’inizio. Come Chiesa andranno in panchina anche Morata, Chiellini e Bonucci.

Poche novità invece per l’Inter, con Antonio Conte che lancia dal primo minuto quella che era la formazione preventivabile anche alla vigilia: non ci saranno gli squalificati Hakimi e Lukaku, e cosi in campo dall’inizio ci saranno Darmian e Sanchez.

Inter-Juventus, le formazioni ufficiali

Si scende in campo alle 20.45. Già nelle ore precedenti alla fischio d’inizio sono emerse immagini direttamente da Milano, con i tifosi che hanno accolto la squadra al Meazza per incoraggiare i proprio giocatori.

Quello di stasera sarà il primo round di questo derby d’Italia che deciderà quale delle due squadre approderà in finale di Coppa Italia. Di seguito le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro. All. Conte.

Juve (4-4-2) – Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo