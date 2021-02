La Juventus questa sera sarà di scena a San Siro contro l’Inter ma intanto si parla di un Cristiano Ronaldo “Furioso”: il motivo

La Juventus sembra rinata: la squadra bianconera, pur non brillando sempre, ha ingranato le marce alte e continua la sua marcia, cercando di agguantare il Milan in cima alla classifica. Gli uomini di Pirlo in campionato hanno cambiato rendimento dopo la sconfitta contro l’Inter incamerando due vittorie in Serie A più i successi in Supercoppa e coppa Italia. Proprio in quest’ultima competizioni saranno di scena questa sera i bianconeri, proprio contro l’Inter. Una prima ‘rivincita’ in attesa di quella del campionato. Proprio la gara contro la squadra di Conte rappresenta una spartiacque per Cristiano Ronaldo che il Corriere dello Sport definisce “furioso”.

Juventus, gennaio sotto tono per Ronaldo

L’asso portoghese non avrebbe digerito la sconfitta maturato contro l’Inter e le ultime vicende non hanno certo migliorato il suo morale. Anche perché gennaio non è stato un mese fortunato per lui: la media gol si è abbassata e la rete in Supercoppa è stata solo una parentesi al cospetto di prestazioni sotto tono.

Ora torna l’Inter e potrebbe riscoccare la scintille. Del resto Ronaldo potrebbe aver approfittato di gennaio per ricaricare un po’ le pile in vista della fase decisiva della stagione. Quella in cui CR7 deve fare la differenza.