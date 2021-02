Sorride Stefano Pioli. Recupero importante in queste ore per il Milan, in vista del prossimo match di campionato contro il Crotone.

In casa Milan c’è grande fermento. La corsa Scudetto prosegue, e la squadra rossonera non perde colpi restando saldamente in vetta alla classifica. Nonostante le polemiche per l’eliminazione dalla Coppa Italia, la compagine guidata da Stefano Pioli riesce a tenere botta ed in queste ore arrivano anche buone notizie.

Chiuso il mercato, con l’arrivo di elementi di assoluto affidamento come Tomori e Mandzukic, il tecnico guarda con fiducia al futuro anche in relazione al prossimo mese che resta molto intenso e pieno di impegno.

In queste ore, poi, arrivano buone notizie anche dall’infermeria. In vista del match contro il Crotone, infatti, c’è un recupero importante per la squadra rossonera che ovviamente fa sorridere Stefano Pioli.

Milan, Calhanoglu recupera e si allena con il gruppo

La notizie positiva riguarda il recupero di Hakan Calhanoglu, che finalmente torna a disposizione di Pioli. Il giocatore turco, infatti, nella giornata di oggi ha svolto la seduta di allenamento con il gruppo, e dunque – come riportato da MilanNews – sarà arruolabile per la prossima sfida contro il Crotone.

Novità importante, che permette al tecnico di poter contare su uno dei migliori della sua squadra, messosi bene in mostra nel corso della prima parte di campionato. In attesa di novità riguardo il rinnovo, Calhanoglu potrà dare nuovamente man forte ai suoi.

Si attendono, poi, novità anche sulle situazioni di Kjaer e Brahim Diaz che nelle prossime ore dovrebbero essere sottoposti a nuovi esami per capire come sta proseguendo il recupero per entrambi.