Roma, tegola per Fonseca: out un big in vista della Juve

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per la Roma di Paulo Fonseca. Ko uno dei suoi giocatori, notizia pessima in vista della Juventus.

Non sorride Paulo Fonseca. Quando ormai pochi giorni all’importante sfida di campionato contro la Juventus, arrivano cattive notizie per l’allenatore giallorosso. La Roma, che resta una squadra alla ricerca di certezze e continuità, di certo non ha bisogno anche di problematiche legate all’infermeria.

Eppure è proprio questo aspetto che tiene adesso in apprensione l’allenatore portoghese. A destare preoccupazione è Smalling, uscito anzitempo dal rettangolo di gioco durante la sfida contro il Verona per un problema al flessore della gamba sinistra. Un episodio che già a caldo aveva destato qualche preoccupazione, e adesso sono arrivate conferme.

Il difensore inglese, infatti, in mattinata si è recato a Villa Stuart per tutti gli accertamenti del caso, e quello che ne è venuto fuori sicuramente non è positivo per la compagine giallorossa, soprattutto in vista della Juve.

Roma, Smalling ko: salterà la Juve

Secondo quanto emerso dagli esami strumentali, infatti, Smalling è stato vittima di una lesione e dunque dovrà adesso restare fuori. Di sicuro salterà la partita contro la compagine bianconera, ma probabilmente non solo.

Il difensore – secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport- dovrebbe stare fermo addirittura due settimane, lasciando cosi orfana la sua difensa di un elemento di assoluta affidabilità.

Insomma, un tegola bella pesante per Fonseca che adesso dovrà capire come gestire la situazione, quando davanti c’è un tour de force importante per la compagine giallorossa.