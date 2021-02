La bestemmia di Buffon dopo il gol di Lautaro in Inter-Juventus, potrebbe costare al portiere un nuovo deferimento. Il rischio è elevato dopo l’episodio con il Parma

Gianluigi Buffon ancora una volta si è fatto beccare a dire una bestemmia, questa volta dopo il gol di Lautaro in Inter-Juventus. Quanto avvenuto durante la semifinale d’andata di Coppa Italia, però, è solo l’ultima spiacevole imprecazione del portiere bianconero.

La situazione è seria, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ in quanto il portiere italiano è già sotto inchiesta dopo un episodio analogo accaduto lo scorso 19 dicembre in occasione di Parma-Juventus. Per caricare il giovane Portanova, il capitano juventino aveva pronunciato una frase blasfema che gli era costata il deferimento

L’espressione blasfema dopo il gol di Lautaro potrebbe rovinare la festa delle 1.100 presenze a Buffon

Quanto accaduto contro l’Inter è inequivocabile e nonostante l’espressione non sia stata colta dall’arbitro Calvarese, ci hanno pensato i microfoni e lo stadio senza tifosi a inchiodare il portiere. La festa per le 1.100 presenze di Buffon in carriera, rischia, così, di essere seriamente rovinata.

Il rischio, concreto, è quello di un altro deferimento al Tribunale Nazionale Federale per il neo 43enne, che andrebbe a fare il paio con quello già comminatogli dopo il match con il Parma.