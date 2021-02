Le 1.100 presenze in carriera per il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, sono state celebrate dalla Uefa Champions League. Il neo 43enne ha festeggiato il traguardo grazie alla vittoria sull’Inter

Non finisce più di stupire il portiere della Juventus, Buffon, celebrato anche dalla Uefa Champions League per aver raggiunto il prestigioso traguardo delle 1.100 presenze in carriera. Attraverso i propri canali sociali, il massimo organo del calcio europeo a livello di club, ha voluto omaggiare il numero uno bianconero.

1️⃣1️⃣0️⃣0️⃣ career games for Gianluigi Buffon 👏#UCL pic.twitter.com/s7mRnH02K1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 3, 2021

E pensare che la partita di Coppa Italia contro l’Inter non era iniziata nel migliore dei modi per Buffon, non perfetto sul tiro di Lautaro che aveva portato in vantaggio i nerazzurri. Alla fine, però, è stata festa grande per il portiere italiano e tutta la Juventus che ha ribaltato il risultato grazie a CR7.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Buffon, sono 1.100: il portiere della Juventus felice per il traguardo raggiunto

Un successo prezioso, quello bianconero, che permetterà ai ragazzi di Pirlo di giocarsi la semifinale di ritorno, in casa, con a disposizione due risultati su tre per accedere alla finale. Il marchio di Buffon, alla fine, non è mancato, in particolare con la prodezza su Darmian che, di fatto ha congelato l’1-2 regalando il successo ai torinesi.

LEGGI ANCHE >>> Papera di Buffon su Lautaro, tifosi furiosi: “Vai in pensione”

Lo stesso Buffon, al termine della partita che gli ha permesso di tagliare un traguardo straordinario, proprio contro la storia rivale nerazzurra, ha twittato un inno alla vittoria sul campo ma anche alla sua carriera. A rendere, il tutto, praticamente perfetto, il tempismo: il 28 gennaio scorso, l’estremo difensore Campione del Mondo nel 2006 con l’Italia a Berlino, ha compiuto 43 anni.