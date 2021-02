Paura per Alisson, il portiere dà forfait contro il Brighton.

Il portiere brasiliano è stato escluso dalla sfida di Premier League a causa di un malore, che ha immediatamente suscitato preoccupazione. Il Liverpool ha fatto sapere, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match, che il calciatore non sarebbe stato in campo.

Al momento non sono stati rilasciati molti dettagli in merito alle circostanze, ma il Liverpool ha comunque scritto quanto segue: “Alisson Becker salterà questa sera la partita di Premier League del Liverpool contro il Brighton & Hove Albion. Il portiere è escluso dallo scontro di Anfield per un malore”.

Si attendono aggiornamenti a breve.

