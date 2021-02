Il Manchester United asfalta il Southampton, segnando 9 gol in casa e agganciando il City con due partite giocate in più.

Si è giocata ieri sera, in contemporanea con il Derby d’Italia fra Inter e Juventus (valido per la Coppa Italia), la Premier League. Fra le squadre scese in campo sono state due in particolare a fare notizia: Manchester United e Southampton.

Reds e Saints si sono affrontati faccia a faccia all’Old Trafford, i primi decisi ad agganciare i “cugini” del City in vetta alla classifica, i secondi intenzionati a rimanere lontani dalle zone basse della stessa.

Lo storico stadio di Manchester è come d’abitudine vuoto causa Covid, il che potrebbe essere l’unica buona notizia della serata per il Southampton. Ebbene si, perchè per il resto si fatica anche a parlare della partita. La partita semplicemente non c’è, dal primo momento è un dominio United, quasi senza reazione. Per capire di cosa stiamo parlando basta guardare il risultato finale: 9-0, non è uno scherzo.

Manchester dominante, Southampton da record

Missione ampiamente compiuta dunque per il Manchester United, con ben 7 reds a segno (Wan Bissaka, Rashford, Cavani, Martial, McTominay, Bruno Fernandes e James) e primo posto in campionato in condivisione con i Citizens di Guardiola, che hanno però due partite da recuperare.

Ciò che resta è però l’incredibile record dei Saints, prima squadra nei 133 anni di storia della Premier League a perdere sia in casa sia in trasferta con 9 gol di scarto, vista la sconfitta patita in casa contro il Leicester con lo stesso risultato, nemmeno due anni fa, nel 2019. In quel caso i giocatori del Southampton avevano donato lo stipendio di un giorno.