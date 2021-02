Angel Di Maria ha parlato del suo connazionale Messi, aprendo alla possibilità che si trasferisca al PSG insieme a lui

Il futuro di Leo Messi al Barcellona non sembra essere più così solido, soprattutto dopo che sono filtrati i dettagli del suo contratto con i blaugrana. Ad ogni modo nessun club al mondo può facilmente negoziare per il campione argentino, ma ha diversi conterranei sparsi per il Vecchio Continente che potrebbero facilitare la trattativa. È il caso, ad esempio, di Angel Di Maria.

Di Maria apre a Messi al Barcellona

L’asso argentino si è espresso in merito alle possibilità di vedere Leo in Ligue 1 dopo la vittoria del suo PSG contro il Nimes: “Messi da noi? Ci sono molte possibilità che ciò accada. Io spero di rimanere a Parigi, mi trovo bene e desidero rinnovare presto. Tuttavia, ci vuole calma per fare queste cose”.

I francesi sono ormai il club in pole per acquisire le prestazioni della Pulga, che sarà acquisibile a parametro zero a partire dal primo luglio. L’iniziale interesse del Manchester City di Guardiola sembra ormai sfumato: solo i parigini sono in grado di garantire a Messi uno stipendio che almeno si avvicini a quello faraonico che percepisce attualmente al Camp Nou.