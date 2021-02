Aperte indagini della polizia per il caso di razzismo in Premier dopo Manchester-Southampton: “ecco le prove dei post rivolti a Jankewitz”

Premier League scossa da un altro caso di razzismo. L’episodio è avvenuto martedì nel match tra Manchester United e Southampton in cui questi ultimi sono stati battuti 9-0. A subire l’atto razzista è stato il calciatore Alexandre Jankewitz che nella circostanza è stato espulso dall’arbitro. La partita del centrocampista centrale 2001 e nazionale della Svizzera Under 21 è durata appena 2 minuti. A causa di ciò, il giovane calciatore è stato bersaglio di alcuni post poco carini nei suoi confronti. Per lui si trattava della seconda gara in Premier. Sul caso indaga adesso la polizia dell’Hampshire.

Il Southampton ha preso posizione in merito all’episodio di razzismo verificatosi martedì. I “The Saints” hanno stigmatizzato quanto avvenuto anche attraverso un post comparso sui propri profili social in cui di fatto hanno anche lasciato di avere delle prove a riguardo di quanto accaduto: “Il Southampton Football Club può confermare di aver identificato una serie di post sui social chiaramente razzisti nei confronti del nostro centrocampista di 19 anni, Alex Jankewitz, dopo la partita con il Manchester United“.

Da valutare cosa succederà adesso con le indagini aperte dalla polizia che potrà accertare responsabilità. Tuttavia si è trattato di un altro episodio che ha lasciato interdetto gli appassionati di calcio e soprattutto l’Uefa che ormai da anni è in prima linea per combattere il razzismo.

#SaintsFC has identified a number of social media posts directing racist abuse at one of the club's players, and is reporting these to police.

Abuse of any form will never be tolerated at our club.

— Southampton FC (@SouthamptonFC) February 3, 2021