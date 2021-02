Schone al Cagliari per cercare di sistemare e puntellare il centrocampo in vista della seconda parte di campionato. Rossoblù chiamati a un’immediata svolta per cercare di evitare il rischio retrocessione

Schone al Cagliari per consentire a Di Francesco di poter puntare su un centrocampista carismatico, abile tecnicamente e capace di dettare i ritmi della manovra. L’ex Genoa, attualmente svincolato, resta un chiaro obiettivo della società isolana, pronta a irrompere su di lui nei prossimi giorni.

Il Cagliari proverà a convincere il giocatore a sposare il progetto rossoblù con un ricco contratto, ma tutto dipenderà dalle valutazioni dell’ex Ajax. Schone, come sottolineato nei giorni, continua ad allenarsi con i suoi ex compagni dell’Ajax in attesa di una nuova avventura professionale.

Schone al Cagliari, come potrebbe cambiare il centrocampo rossoblù

L’ipotetico arrivo di Schone potrebbe spingere Di Francesco a puntare su una linea di mediani meno statici e più devoti al dinamismo e recupero palla. Schone potrebbe rivestire i panni di regista con Duncan o Marin e Nandez al suo fianco.

Nainggolan, invece, sarà avanzato costantemente nel ruolo di trequartista alle spalle di Simeone insieme a Joao Pedro. Di Francesco proverà a sfruttare l’ex Inter più vicino alla porta per cercare di sfruttare le sue capacità d’inserimento e tiro dalla distanza. Giorni caldi per Schone, sono attese novità.