Spia d’allarme accese in casa Juventus, con le condizioni di Leonardo Bonucci che preoccupano. Il chiarimento nel post partita.

La Juventus è uscita vincente dalla sfida contro la Roma, giocate nel pre serale di questo sabato di Serie A. La squadra bianconera si è imposta per 2-0 contro la compagine guidata da Paulo Fonseca, riuscendo cosi a portare a casa tre punti importanti per buttarsi nuovamente all’inseguimento delle milanesi.

Ha tenuto banco, nel finale di partita, un cambio di Andrea Pirlo: Leonardo Bonucci, infatti, è uscito 5′ minuti prima della fine della partita, lasciando il posto a De Ligt. Un fastidio ha colpito il difensore bianconero, e cosi è subito scattato l’allarme.

Proprio nel post partita, infatti, lo stesso Bonucci ha chiarito la situazione riguardo le sue condizioni fisiche, con alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, il chiarimento di Bonucci sulle sue condizioni

“E’ lo stesso fastidio che ho sentito col Verona e lì non potevo uscire”, ha chiarito Bonucci, che ha dunque confermato di aver avuto un problemi proprio a ridosso del triplice fischio dell’arbitro.

“Oggi potevo far entrare altri, ma non penso sia qualcosa di grave. E’ più per precauzione, ho preferito non rischiare”, la spiegazione del difensore bianconero nel post partita. Insomma, non un problema grave per Bonucci.

LEGGI ANCHE >>> Milan, sfuma il vice Theo: l’affare non si farà

Una notizia che ovviamente fa tirare un sospiro di sollievo ad Andrea Pirlo, in vista dei prossimi impegni della squadra bianconera. Un mese bello intenso attende la Juventus di Cristiano Ronaldo.