Juventus – Roma finisce 2-0. I bianconeri conquistano tre punti contro i giallorossi di Paulo Fonseca: rete di Ronaldo ed autogol di Ibanez.

La gara di Serie A 2020/2021 di sabato 6 febbraio delle ore 18:00 è appena conclusa. La Juventus di Andrea Pirlo vince contro la Roma di Paulo Fonseca. I bianconeri aprono le danze, nel primo tempo, con Cristiano Ronaldo; nella ripresa, invece, è inevitabile per Ibanez mandare il pallone nella propria rete per il definitivo raddoppio bianconero. Dopo novanta minuti di gioco, l’arbitro Orsato decreta il definitivo 2-0.

Juventus – Roma, la sintesi

La Juventus batte la Roma e conquista tre punti che consentono ai bianconeri di restare in scia delle prime della classe: Pirlo sale a quota 42 punti, superando in classifica generale proprio i giallorossi, fermi a quota 40.

Ronaldo va in rete dopo soli tredici minuti di gioco; nella ripresa, invece, Ibanez mette il pallone nella propria porta nel tentativo di intervenire prima degli attaccanti bianconeri. Nulla da fare per Paulo Fonseca: l’impresa di espugnare l’Allianz Stadium non va a buon fine.

Classifica Serie A

Inter** 47; Milan 46; Juventus* 42; Roma** 40; Napoli*, Lazio e Atalanta** 37; Sassuolo** 31; Verona 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina** 22; Udinese, Spezia** e Genoa 21; Bologna 20; Torino** 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più