Orsato e Ronaldo si sono resi protagonisti di un episodio curioso. Sui social network non si parla d’altro: goal non assegnato.

Curioso siparietto nel primo tempo di Juventus-Roma. Cristiano Ronaldo e Daniele Orsato hanno fatto sorridere il web dopo essere stati protagonisti di un episodio piuttosto singolare. Il portoghese ha protesta nei confronti del direttore di gara per una rete, a suo dire, non assegnata.

Orsato, Ronaldo e la goal line technology

Dopo aver colpito la traversa, CR7 si è recato dall’arbitro per protestare, sostenendo che la palla fosse entrata in porta, oltre la linea. Il direttore di gara ha mostrato l’orologio, spiegandogli che la goal line technology non avesse notificato la rete. Ronaldo, incredulo, ha osservato con i propri occhi il display digitale dell’orologio. L’arbitro si è poi lasciato andare ad un sorriso. La gara è poi proseguita con regolarità. Ronaldo se n’è fatto una ragione ed ha proseguito il match senza poi protestare ulteriormente nei confronti del direttore di gara.

Nulla da fare per l’attaccante portoghese, marcatore della prima rete nei primi quarantacinque minuti di gioco. All’Allianz Stadium di Torino, il match resta bloccato sull’1-0 al termine del primo tempo.