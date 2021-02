Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato delle condizioni di Bennacer.

In conferenza stampa l’allenatore dei rossoneri è intervenuto presentando la sfida contro il Crotone e facendo il punto della situazione sui vari calciatori, tra cui Ismael Bennacer: “Ha avuto un inizio di bronchite e un po’ di febbre. Per questo motivo non si è allenato, la sua presenza sarà valutata domani”.

Bennacer dà forfait al Milan, ma non è solo

La situazione dell’algerino probabilmente è quella che risveglia maggiore interesse, poiché da poco rientra da infortunio muscolare che lo manteneva fermo da fine 2020, e potrebbe dare un nuovo forfait.

Un’assenza non da poco, poiché si tratta di un calciatore considerato titolare. Nel frattempo, nemmeno Calhanoglu è al top per cui potrebbe restare in panchina.