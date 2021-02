Lipsia – Liverpool si sposta. La gara di andata di Champions League cambia sede a causa della restrizioni per il Covid-19: si giocherà a Budapest.

E’ ufficiale la decisione della UEFA di spostare la sede del match tra i tedeschi e gli inglesi, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Perché? Il vero problema sono le restrizioni del governo tedesco nei confronti dei voli da e per il Regno Unito. In ogni caso, si giocherà regolarmente il 16 febbraio alle ore 21:00. Ma piuttosto che in Germania, si giocherà in campo neutro, a Budapest, alla Puskas Arena.

Lipsia – Liverpool, il comunicato della UEFA

A comunicare la decisione è stata la UEFA con una nota ufficiale apparsa sui propri canali. Il comunicato ufficiale: “L’UEFA conferma che la partita avrà luogo alla Puskas Arena di Budapest. La data della gara e l’orario del calcio d’inizio rimarranno gli stessi. L’UEFA ringrazia entrambe le squadre per la loro stretta collaborazione nel trovare una soluzione al problema. Grazie anche alla Federcalcio ungherese per aver accettato di ospitare la partita in questione”.

ℹ️ The first leg of our Champions League R16 tie with @LFC will take place at the Puskás Aréna in #Budapest on 16/02/21. 🔴⚪ #RBLeipzig #UCL pic.twitter.com/Ci4ljausfz — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) February 7, 2021

