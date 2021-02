Ai tifosi fa piacere pensare, come racconta SKY, che Zlatan abbia voluto dire che resterà ancora un anno a Milano. In effetti Pioli nel post-match lo fa capire: “Non so se parlasse del rinnovo, ma con noi sta bene. La cosa più bella è che lavoriamo bene e stiamo bene. Il futuro lo deciderà lui, tuttavia per ciò che sta dimostrando mi pare giusto che continui e che lo faccia con noi”. D’altronde i numeri sono chiari in media segna un gol ogni sessantadue minuti.

