Cristiano Ronaldo può firmare presto il rinnovo con la Juventus, allontanando le indiscrezioni in merito a un futuro non così solido alla Vecchia Signora.

L’idillio tra Cristiano Ronaldo e la Juventus pare destinato a proseguire ancora a lungo. Il portoghese a Torino si trova benissimo e anche la società ha giovato molto, a livello d’immagine e marketing, della presenza dell’asso ex Real Madrid. Tuttavia, le indiscrezioni di calciomercato in merito a un addio del giocatore non sono mancate. Evidentemente perché si avvicina la scadenza che fa scattare l’allarme rinnovo. Ronaldo è legato alla Vecchia Signora fino al 2022 e bisognerà capire cosa accadrà dopo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ronaldo-Juventus, si comincia a parlare di rinnovo

Secondo quanto riferisce SportMediaset, tra le parti sono già stati avviati i contatti per il prolungamento dell’accordo. Tuttavia, a riguardo le voci sono discordi. C’è chi afferma che in realtà non si sia ancora discusso sul rinnovo, sebbene la volontà sia quella di proseguire insieme. Il nodo principale è legato all’oneroso ingaggio che il calciatore percepisce e chiede. Attualmente si tratta di 31 milioni di euro a stagione.

LEGGI ANCHE >>> Marcelo manda un messaggio a Ronaldo (e alla Juve)

Juvenews.eu afferma che non si sia ancora parlato di cifre tra le parti, ma che il portoghese non imporrà alcuna forte condizione, anzi potrebbe accettare di ridursi l’ingaggio. D’altronde gli anni passano e sarebbe complicato continuare a investire nonostante il grande campione in questione. I prossimi mesi saranno decisivi per capire le reali intenzioni e la possibilità di trovare un punto d’intesa, partendo dalla certezza di voler camminare ancora insieme.