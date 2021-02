Il futuro di Gattuso non è già scritto. Nelle ultime ore c’è stato un contatto tra l’allenatore ed il presidente De Laurentiis

Il Napoli è uscito con le ossa rotte dalla partita di ieri, dopo aver perso sonoramente la sfida contro il Genoa di Ballardini. Una gara giocata a livelli altissimi dalla squadra di Gattuso che, nonostante tutto, non è riuscita a rimettere in piedi un match condito da sfortuna e disattenzioni.

Due gol-regalo da parte degli azzurri, oltre ai legni colpiti da Insigne e Petagna, segnali di una squadra che ha provato a fare la partita, sbattendo contro un muro alto e spesso composto da ogni variabile che il calcio incarna al suo interno.

E proprio la prova dei suoi ragazzi, potrebbe aver dato a Gennaro Gattuso la chiave di una svolta anche nel rapporto con il presidente De Laurentiis. Il futuro del tecnico calabrese non è già segnato.

Novità sul futuro di Gattuso: contatto con De Laurentiis

Insomma, sembra esserci stato proprio nelle scorse ore un contatto tra Gennaro Gattuso ed Aurelio De Laurentiis: il patron avrebbe rasserenato gli animi, anche dopo le recenti polemiche che hanno visto protagonista l’allenatore.

Come riportato da Sky Sport, insomma, il ruolo di Gattuso al momento non è in discussione. Nemmeno la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta sarà decisa sul destino del tecnico.

Il presidente – si legge – avrebbe apprezzato la partita giocata ieri dagli azzurri, trovandola molto differente rispetto a quella contro il Verona. De Laurentiis vuole andare incontro al suo allenatore, in attesa di risultati.