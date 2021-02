Serie A: il Milan di Stefano Pioli vince con un netto 4-0 sul Crotone di Giovanni Stroppa. Due gol, invece, in Udinese-Hellas Verona.

Si sono appena concluse le gare delle 15:00 della ventunesima giornata di Serie A 2020/2021. Vince il Milan di Stefano Pioli che supera il Crotone di Giovanni Stroppa con un netto 4-0 a San Siro. Due gol, invece, in Udinese-Hellas Verona, bloccata sullo 0-0 fino all’80’: un autogol di Silvestri e Deulofeu nel finale. Finisce 2-0.

I risultati delle gare delle 15:00

Il Milan di Pioli archivia con facilità la pratica Crotone. A San Siro vanno in rete Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic, entrambi in gol per due volte. La doppietta dell’attaccante svedese segna un traguardo fondamentale: Zlatan raggiunge e supera 500 gol in carriera con i club. Poche emozioni, invece, durante Udinese-Hellas Verona. Luca Gotti ed Ivan Juric restano bloccati sullo 0-0 alla Dacia Arena fino al minuto 80. Un autogol di Silvestri e la rete di Deulofeu, nei minuti finali, regalano i tre punti ai friulani.

Classifica Serie A

Milan 49; Inter 47 punti; Juventus* 42; Roma 40; Napoli*, Lazio* e Atalanta 37; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 27; Udinese e Genoa 24; Benevento 23; Fiorentina 22; Spezia 21; Bologna* 20; Torino 16; Cagliari* 15; Parma* 13; Crotone 12.

*una gara in meno