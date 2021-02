Tensione durante Juventus-Inter di coppa Italia tra Conte e Agnelli: nel post gara il tweet bianconero incendia gli animi

Non una partita come le altre. Juventus-Inter si è rivelata una semifinale ad alta tensione. In campo le scintille non sono mancate, come il battibecco tra Bonucci e Conte, fuori le cose sono andate ancora peggio. Se i 90 minuti della gara di ritorno non hanno offerto questo grande spettacolo, con l’Inter quasi mai incapace di rendersi pericolosa per provare a ribaltare il 2-1 dell’andata, al fischio finale gli animi si sono decisamente surriscaldati.

I fatti sono ormai noti: all’intervallo Conte avrebbe rivolto un gestaccio verso la tribuna, colpevole – come ha ammesso lo stesso allenatore nel post gara – di mancanza di educazione e sportività. Per tutta risposta, al fischio finale del direttore di gara, sarebbe arrivato un insulto di Agnelli che le telecamere hanno immortalato mentre rivolgeva una parola (“co…) non certo elegante, probabilmente proprio a Conte.

Juventus-Inter, Conte contro Agnelli: il tweet bianconero, ‘frecciata’ al tecnico

Ma il botta e risposta a distanza non è terminato qui. Da quanto si apprende, infatti, i due contendenti avrebbero continuato la loro discussione anche all’interno degli spogliatoi. Che il rapporto Agnelli-Conte non fosse idilliaco era cosa nota ai più: prima che firmasse con l’Inter, il tecnico salentino era stato indicato anche per un possibile ritorno in bianconero, idea tramontata proprio per come si era lasciato con il presidente bianconero.

Ora un nuovo confronto acceso con la polemica incendiata ancora di più da un tweet che nella tarda serata di ieri la Juventus ha pubblicato: “Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione – il cinguettio bianconero – che la Juventus ha raggiunto la Finale di Coppa Italia per la 20ª volta nella sua storia. Di seguito si propongono il match report di Juve-Inter e parole del Mister”.

Una frase che ha scatenato i tifosi: evidente ai più il richiamo alle parole di Antonio Conte nel dopo gara, l’allusione alla maggiore educazione che la Juventus avrebbe dovuto avere. Un messaggio che i tifosi hanno ovviamente commentato in tanti: quelli bianconeri applaudendo per la ‘frecciata’ rivolta a Conte, quelli nerazzurri rispondendo per le rime. E no, Juventus-Inter non è mai finita…