Mihajlovic nervoso nel post partita, battibecco con lo studio Sky

Bologna e Benevento non sono andate oltre l’1-1. Un pareggio che ha permesso ad entrambe di portare un punto a casa, lasciando però l’amaro in bocca a Sinisa Mihajlovic. Duro battibecco tra lo studio di Sky e l’allenatore serbo.

Non sarà stato un pareggio accolto ben volentieri, quello del Bologna che contro il Benevento non è andato oltre l’1-1. Una gara condita dal grande equilibrio per due squadre che hanno comunque messo in scena una prestazione divertente.

Poi le problematiche, emerse da una parte e dall’altra. Per il Bologna, ad esempio, servirà lavorare tanto sulla fase difensiva. Troppe distrazioni per i giocatori rossoblu, che non sono sempre riusciti a contenere nel miglior modo possibile un attacco non cosi irresistibile come quello sannita.

Un punto per entrambe che finiscono cosi a braccetto con 24 punti, in compagnia di Udinese e Genoa, almeno per il momento. Una situazione di classifica tutto sommato che lascia ancora tranquille entrambe le compagini, anche se la corsa per la conquista effettiva della salvezza è ancora molto lunga.

Bologna, Mihajlovic amaro: battibecco con Sky

Un Mihajlovic molto amareggiato, quello che si è presentato nel post partita ai microfoni di Sky Sport. “Non posso essere soddisfatto di questo risultato. Purtroppo continuiamo a prendere gol evitabili, una squadra che si vuole salvare può anche difendere il vantaggio senza necessariamente sbilanciarsi”.

“E’ un pareggio che ci può stare, ma non capisco perchè questa squadra alterni momenti di gioco ad altri di calo. Quando sembra che siamo in controllo subiamo puntualmente la reazione degli avversari. Non vado a casa soddisfatto, assolutamente”, ha proseguito nelle sua disamina Sinisa Mihajlovic.

Poi un confronto molto particolare con lo studio di Sky, che vede un Mihajlovic particolarmente affranto: “Forse questo pareggio accontenta Minotti, me non di certo: noi volevamo vincere”, ha bacchettato l’allenatore serbo, prendendola con Lorenzo Minotti nello studio Sky insieme a Stefano De Grandis.

Mihajlovic si è lasciato poi andare, sbottando contro i due ospiti nello studio Sky, rispondendo proprio ad una domanda di Minotti: “Il Benevento è troppo forte, noi siamo scarsi. Ma va, avete fatto i due fenomeni lì…”.