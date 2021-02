L’Inter si prepara per la sfida contro la Lazio, un’assenza importante per Antonio Conte in vista del weekend.

In casa Inter si guarda avanti, ma soprattutto si guarda in alto. La lotta Scudetto entra sempre più nel vivo, con i nerazzurri che gareggiano spalla a spalla con il Milan di Stefano Pioli. Una battaglia alla quale, proprio nelle ultime battute, si è aggiunta anche la Juventus. I ragazzi di Andrea Pirlo, infatti, dopo un avvio di stagione non particolarmente ispirato, sono riusciti ad imboccare la strada della continuità, ritrovandosi cosi a ridosso del Milan capolista.

La strada, come noto, è ancora molto lunga. Mancano tante partite, ma soprattutto le difficoltà non sono poche. Infortuni, tanti impegni ravvicinati ma anche l’emergenza Covid che tiene i tifosi lontani dagli stadi, ma soprattutto colpisce anche i calciatori. Ed allora la cavalcata trova spesso diverse insidie, alle quali tutti i club vanno incontro.

Per l’Inter di Conte, ad esempio, le insidie sono state rappresentate dall’aspetto psicologico. Finire fuori prima dalla Champions League (ed al contempo dall’Europa League) ha rappresentato una mazzata pesante, e negli scorsi giorni anche l’obiettivo Coppa Italia è tramontato definitivamente.

Inter, ancora out uno dei big

Ad Antonio Conte resta (e mica poco) la corsa Scudetto, unico obiettivo rimasto per la compagine nerazzurra. Al momento, però, le rivali corrono velocemente, e fino alla fine sarà vietato farsi sopraffare dall’ansia del momento. A questo, poi, si aggiungono anche gli infortuni.

Per il tecnico pugliese, tra l’altro, resta out uno dei suoi big sui quali non potrà contare per la delicata sfida che si giocherà contro la Lazio: come riportato da Sky Sport, infatti, Arturo Vidal non si è allenato con il gruppo ed è dunque molto difficile che possa recuperare per la partita contro i biancocelesti.

Un’assenza che sicuramente pesa sull’Inter, soprattutto in un momento della stagione dove gli impegni sono tanti e sarebbe essenziale avere a disposizione quanti più giocatori possibile. Per Vidal, insomma, recupera più che difficile: al suo posto – riporta Sky – sarebbe pronto a partire dal primo minuto Gagliardini, che andrà a comporre il centrocampo insieme a Brozovic e Barella.