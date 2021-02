De Laurentiis avrebbe chiamato Sarri dopo la sconfitta del Napoli col Verona, il tecnico ha declinato l’invito ma spunta un’altra suggestione

Una semplice telefonata, un discreto rifiuta, la promessa mai svelata di risentirsi molto presto qualora entrambi dovessero ancora pensarsi a vicenda. De Laurentiis ha contattato Sarri dopo la sconfitta con l’Hellas Verona, l’allenatore toscano non ha alcuna intenzione di tornare a Napoli ma, in cuor suo, potrebbe sotterrare vecchi rancori – come il patron azzurro – pur di tornare nella società dove s’è esaltato. Il punto è un altro: con lui, potrebbe ‘rientrare’ un suo fedelissimo. Una semplice suggestione, un’ipotesi assai remota, ma alimentata dalle parole del suo procuratore. Joao Santos, agente di Jorginho, ha detto: “Tornasse Sarri, il Napoli potrebbero fare qualche tentativo per riportare anche Jorginho”. I due sono molto legati. Sarri fondò il suo gioco sulla regia dell’italo-brasiliano e l’ex Verona seguì l’allenatore nella sua avventura al Chelsea.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Jorginho a Napoli assieme a Sarri?

Siamo nel campo delle ipotesi, delle possibilità che oggi hanno del clamoroso, ma certe parole vanno interpretate e non possono restare sospese. De Laurentiis sa che Gattuso non rinnoverà e andrà via a fine stagione (o forse prima) e dunque è a caccia del degno sostituto. Nell’elenco dei papabili, c’è anche il nome di Sarri, il condottiero di tre anni stupendi, dello scudetto sfiorato, del sogno accarezzato. I due, nel 2018, non si sono lasciati bene, ma potrebbero tornare a lavorare insieme se dovessero esserci le condizioni giuste e una necessità comune.

LEGGI ANCHE >>> Inter, dove può finire Conte a fine stagione

Sarri e non solo? L’idea Jorginho è, appunto, una semplice suggestione, non accadrà mai (De Laurentiis non ama i ritorni, Sarri a parte), ma l’agente del calciatore del Chelsea, parlando a Kiss Kiss Napoli, qualcosa ha detto: “Jorginho sta facendo bene al Chelsea, si trova bene a Londra e il nuovo tecnico Tuchel si è integrato bene. Tornasse Sarri, da Napoli potrebbero fare qualche tentativo per riportare anche Jorginho. Gli piace, è perfetto per il suo gioco. Non escludo nulla”. Queste le frasi che hanno alimentato i sospetti e scatenato la fantasia dei tifosi.