Tegola Juve: out un titolare in Champions e campionato

Guai in vista per la Juventus di Andrea Pirlo. La sconfitta contro il Napoli porta un’ulteriore brutta notizia: si è infortunato Cuadrado.

Si complicano le cose per la Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico dei bianconeri, ora, è davvero nei guai. Durante la gara contro il Napoli di Gennaro Gattuso, persa per 1-0 a causa di un rigore segnato da Lorenzo Insigne, l’allenatore ha dovuto sostituire Juan Cuadrado dopo soli 45 minuti di gioco. Alla fine del primo tempo, infatti, il colombiano è rimasto negli spogliatoi, lasciando il campo ad Alex Sandro.

Infortunio Cuadrado

L’infortunio di Cuadrado risulta essere più grave di quanto previsto. Il problema fisico, probabilmente di natura muscolare, continuerà ad essere monitorato nelle prossime ore per giungere ad una diagnosi più precisa. Ancora incerte le tempistiche di recupero della miglior forma fisica. Come riporta il portale di Sky Sport, il laterale della Juventus salterà la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto e la prossima di campionato contro il Crotone di Giovanni Stroppa. Una tegola importante, vista la qualità del difensore, tornato a disposizione solo qualche settimana fa, in Supercoppa italiana proprio contro il Napoli di Gattuso, dopo la positività al tampone molecolare per Covid-19.

