Milik, cuori per De Laurentiis: “storia” epica sui social

Episodio più che curioso accaduto nel giorno di san Valentino. Arek Milik ha postato una Instagram Stories con Aurelio De Laurentiis.

Quanto accaduto in questi minuti sui social network è destinato a far discutere. I tifosi della SSC Napoli nel frattempo sorridono. Il motivo? Una Instagram Stories postata da Arek Milik, ex attaccante azzurro, finito al Marsiglia nell’ultima sessione invernale di calciomercato. Dopo un travagliato rapporto con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, l’attaccante polacco ha postato una foto curiosa in compagnia del suo ex patron.

Milik e De Laurentiis

La Instagram Stories dell’attaccante del club francese appare come una provocazione nei confronti di Aurelio De Laurentiis. Il bomber polacco, infatti, ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme. Il tutto contornato da un cuore di colore viola e da due hashtag che strappano più di un sorriso: #memories e #happySaintValentine per festeggiare la festa degli innamorati. E, ovviamente, non poteva mica mancare una colonna sonora. La canzone scelta da Milik è “Reality” di Richard Sanderson.

Lo scatto farà sorridere il numero uno del club partenopeo, impegnato a risolvere i problemi della sua squadra. Gli azzurri, nonostante la vittoria di ieri pomeriggio contro la Juventus di Andrea Pirlo, non vivono di certo un momento positivo. La squadra di Gennaro Gattuso prova ad invertire il trend negativo delle ultime settimane. E, intanto, i tifosi se la ridono sui social: gli screenshot della ‘storia’ sono finiti praticamente ovunque e campeggiano da diversi minuti sulle homepage di tutti i social network.