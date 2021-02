Il nuovo terzino della Juventus arriva dalla Serie B

La Juventus a caccia di terzini, mette gli occhi su un giovane talento che milita nella Serie B inglese: i dettagli

Un terzino per la Juventus, forse anche due. I bianconeri nel prossimo mercato dovranno sistemare i buchi presenti nella rosa di Pirlo in questa stagione. Uno riguarda la corsia mancina della difesa dove di ruolo c’è il solo Alex Sandro. Il brasiliano non ha delle alternative e Pirlo si è adeguato adattando a turno Cuadrado e Danilo, ma Paratici vuole evitare il ripetersi di questa situazione anche il prossimo anno. Ecco perché una delle priorità bianconere per l’estate è quella di scovare un terzino in grado di alternarsi con l’ex Porto o anche ‘soffiargli’ il posto da titolare.

Ma rinforzi servono anche sul versante opposto, dove spesso è stato impiegato anche il giovane Frabotta. Dal Porto, avversario mercoledì in Champions, arriva uno dei nomi seguito dal CFO juventino: Tomas Esteves. Talento portoghese di appena 18 anni (classe 2002), è attualmente in prestito al Reading in Championship. Su di lui arrivano incoraggianti relazioni da parte degli scounting della Juventus. Diciannove apparizioni quest’anno in campionato, Esteves ha lo stesso procuratore di Cristiano Ronaldo, quel Jorge Mendes con cui Paratici ha ottimi rapporti.

Juventus, per la fascia si pensa a Esteves

Come riporta ‘TuttoSport’, la Juventus sta monitorando la crescita di Esteves, pensando poi ad un assalto estivo. Il problema è rappresentato dalle richieste del Porto: la società portoghese è sempre molto esosa quando si tratta di cedere i propri talenti. Il presidente Pinto da Costa potrebbe anche decidere di rimandare di un anno la sua cessione, riportandolo nella prossima stagione a casa e sperando nell’esplosione definitiva che ne aumenti il prezzo e scateni un’asta tra le grandi d’Europa.

Evoluzione da seguire, per un calciatore che è indicato come il nuovo Cancelo. L’attuale esterno del Manchester City è transitato alla Juventus lasciando qualche rimpianto, soprattutto vedendo le recenti prestazioni con il club inglese. Ora i bianconeri provano a prendere il successore, sfruttando l”alleanza’ con Jorge Mendes e sperando che il Porto non spari troppo alto.