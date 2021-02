Data l’emergenza, nell’elenco dei convocati Gattuso ha inserito anche sei calciatori della Primavera del Napoli

Si è dovuto rivolgere alla rosa della Primavera, Rino Gattuso, per avere a disposizione una squadra in vista dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Domani sera, contro il Granada, ci saranno sei elementi del vivaio coinvolti dall’allenatore del Napoli nel pieno dell’emergenza. Figurano, i loro nomi, nell’elenco dei convocati appena diramato. Si tratta di Idasiak, Costanzo, Zedadka, Labriola, D’Agostino e Cioffi. Sono loro a riempire, per il momento numericamente, le caselle vuote dei vari Ospina, Manolas, Koulibaly, Demme, Mertens e Lozano. Tutti indisponibili a causa di infortuni che stanno condizionando la stagione del Napoli e il lavoro di Gattuso.

Napoli, i convocati di Gattuso

Nell’elenco dei convocati sono appena quattordici i calciatori della prima squadra, tra questi c’è Contini, il terzo portiere cresciuto nel vivaio. In difesa ci sono Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani e Mario Rui. Il quartetto è completo. Solo a centrocampo c’è abbondanza: Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko. Strano a dirsi, in mediana Gattuso avrà ampia scelta. In attacco uomini contati: Osimhen, Politano, Insigne. In pratica, il tridente titolare. Salvo sorprese. In panchina solo giovanissimi che non vedono l’ora di esordire. Come Cioffi, cui Gattuso ha regalato il debutto in Serie A il 17 gennaio contro la Fiorentina al Maradona.

La sorte avversa non dà tregua a Gattuso, che ieri ha perso anche Petagna. Con Mertens e Lozano, metà attacco è ko. Emergenza totale per l’allenatore del Napoli. Nonostante questo, con la Juve è arrivata una vittoria preziosa e domani si lavorerà per ipotecare la qualificazione al turno successivo dell’Europa League. Una competizione che il Napoli sogna di vincere.

Questo l’elenco dei convocati: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Osimhen, Politano, Insigne, Cioffi (58), Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3), D’Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).