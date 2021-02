La notizia arriva dal Qatar: prima il rinnovo a Neymar, poi l’assalto a Messi. Il Psg non si ferma dopo il poker Champions

L’indiscrezione è stata lanciata da un media qatarino (قطر اليوم che per i meno esperti di arabo suona tradotto come Qatar Oggi) all’indomani della grande vittoria del Psg in casa del Barcellona. Visto che la provenienza della voce è la stessa di Nasser Al-Khelaïfi, proprietario del club transalpino, allora la sensazione di poter conferire credibilità è piuttosto alta:

#نيمار سيجدد عقده مع باريس سانجيرمان لـ 4 مواسم قادمة حتى العام 2026 pic.twitter.com/ouZ7hQiAum — قطر اليوم (@Qat) February 16, 2021

Tradotto, il tweet spiega come il Psg sia ad un passo dal rinnovare il contratto di Neymar, in scadenza nel 2022, fino al 2026: così da evitare ogni speculazione sul futuro di O’ Ney. Un atto molto forte della proprietà qatarina, la trattativa con il ds e connazionale Leonardo per la proroga del contratto era già in stato avanzato nelle ultime settimane. La società ha promesso a Neymar un progetto stabile per puntare a vincere la Champions League.

Dopo il prolungamento di Neymar, proposta a Messi

Si parla da tempo della possibilità che Leo Messi approdi al Psg: anzi, sembra piuttosto probabile che lasci il Barcellona a scadenza di contratto, nonostante le intenzioni di Laporta, possibile nuovo presidente dei catalani, di trattenerlo in rosa.

Il Barcellona vive una situazione finanziaria molto complessa e liberarsi dell’oneroso ingaggio di Messi potrebbe dar respiro alle casse societarie.

Sempre secondo le fonti del Qatar, il rinnovo di Neymar sarebbe propedeutico proprio all’arrivo di Messi nella prossima estate. Anche per questo motivo il brasiliano potrebbe accettare il rinnovo di contratto senza adeguamento pur di ritrovare l’amico Messi.