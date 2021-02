Porto-Juventus, mancano pochi minuti al fischio d’inizio del match di andata degli Ottavi di finale di Champions League.

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Porto-Juventus, gara di andata degli Ottavi di finale di Champions League 2020/2021. All’Estadio do Dragao, i ragazzi di Andrea Pirlo affronteranno la formazione di Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição. La formazione bianconera è alla caccia del successo corsaro per provare ad ipotecare il passaggio ai Quarti di finale già in gara 1, prevista questa sera alle ore 21:00 in Portogallo.

Porto-Juventus, esclusione eccellente

I due allenatori hanno già comunicato le due formazioni ufficiali che scenderanno in campo all’Estadio do Dragao alle ore 21:00. Nessuna sorpresa nella formazione titolare di Andrea Pirlo: Alvaro Morata resta in panchina. Al posto dell’attaccante spagnolo, infatti, nello schieramento titolare, ci sarà Dejan Kulusevski dal primo minuto. Confermate le anticipazioni della vigilia: i due centrali di difesa saranno de Ligt e Giorgio Chiellini, resta out Leonardo Bonucci. Linea mediana formata, invece, da Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur; sulle ali Federico Chiesa e l’americano Weston McKennie. In avanti, come già anticipato, l’immarcescibile Cristiano Ronaldo e l’ex Parma Kulusevski.

Le formazioni ufficiali

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi. All.: Conceição.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.