Infortunio per il Milan durante la partita contro la Stella Rossa: Pioli rischia di perdere un titolarissimo per il derby con l’Inter

Poco dopo la mezzora è stato costretto a uscire per un problema muscolare. Bennacer, ora, rischia di saltare il derby di domenica contro il Milan. Fatale l’infortunio rimediato nella gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Stella Rossa. L’ex Empoli ha accusato un fastidio e Pioli è stato costretto a sostituirlo con Tonali. Una brutta notizia in vista del derby di domenica. Il centrocampista del Milan si toccava il flessore e adesso, in attesa degli esami, è facile credere che possa dare forfait per una delle partite più attese dell’anno.

Milan, infortunio per Bennacer

L’ex regista dell’Empoli era rientrato da pochi giorni e ora rischia di fermarsi di nuovo. Un vero e proprio guaio per Pioli a tre giorni dalla sfida contro l’Inter. Bennacer appena ha accusato dolore si è fermato subito e quando si è accorto che il problema era serio è stato sostituito. Al suo posto è entrato Tonali.

Nelle prossime ore, Bennacer verrà sottoposto agli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio. E’ molto probabile che il calciatore sarà costretto a saltare il derby contro l’Inter. Non è l’unico infortunio di giornata: nelle ultime ore, per l’Inter, si era fermato Sensi in allenamento. Entrambi, dunque, potrebbero saltare la partita. Novità e aggiornamenti nelle prossime ore.