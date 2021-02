Silvio Berlusconi, proprietario del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni che non faranno piacere ai suoi vecchi tifosi

Magari era una battuta o una mezza frecciatina, di sicuro è un colpo al cuore per i più sensibili tifosi del Milan. Silvio Berlusconi ha tifato Inter, anche se domenica avrà occhi e sentimento solo per i rossoneri. Il proprietario del Monza, intervistato da ‘Sky Sport’ a pochi giorni dal derby che vivrà da semplice spettatore, ha detto: “Negli ultimi due o tre mesi ho visto partite dell’Inter e mi sono ritrovato a fare il tifo per loro”. Parole che, certamente, non faranno piacere ai suoi vecchi tifosi, anche se molti, per quello che ha vinto col Milan, lo perderanno a prescindere.

Berlusconi e la sorpresa sull’Inter

Tante le tematiche affrontate dall’ex presidente dei rossoneri. In primo piano l’attesa per il derby e, dunque, la frase a sorpresa, la dichiarazione che non ti aspetti: “Negli ultimi mesi ho visto partite dell’Inter e mi sono ritrovato a fare il tifo per i nerazzurri. Ho simpatia per l’Inter e spero facciano bei risultati. Ma nel derby tiferò solo per il Milan”. Berlusconi ha parlato anche di alcuni suoi vecchi calciatori come Ibrahimovic e Balotelli. Entrambi sono stati con lui al Milan.

Sullo svedese, Berlusconi ha spento sul nascere le voci su un possibile approdo, in futuro, al Monza: “Ibrahimovic deve finire la sua splendida carriera da giocatore e gli consiglio di farlo al Milan”. Balotelli, invece, è stato un suo pupillo, come tanti, anche se al Milan ha avuto alti e bassi. Ora ci riprova al Monza, sempre con Berlusconi presidente: “I protagonisti sono fondamentali e giocatori come lui e Boateng sono sempre i migliori, così come Ibrahimovic”.