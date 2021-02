Napoli sotto di due gol alla fine del primo tempo con il Granada. Il rinnovo di Gattuso sembra utopia, i tifosi vogliono l’esonero immediato

Gennaro Gattuso e il Napoli, un rapporto al capolinea. L’allenatore calabrese, scelto da Aurelio De Laurentiis a dicembre per sostituire Carlo Ancelotti, sembra destinato ad abbandonare la sua panchina al termine della stagione. I risultati non hanno completamente convinto la dirigenza partenopea. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2021. Pochi mesi lo separano dunque dalla scadenza del rapporto con il club partenopeo. Le ultime indiscrezioni sul suo futuro non sembrano concedere speranze di rinnovo a Gattuso. Il giornalista Alfredo Pedullà si è espresso in maniera categorica.

Napoli, Pedullà su Gattuso: “Il rinnovo è soltanto un’illusione”. E i tifosi chiedono l’esonero

Alfredo Pedullà è stato netto nel suo giudizio. Il giornalista messinese ha parlato delle possibilità di rinnovo di Gennaro Gattuso sull’edizione online della Gazzetta dello Sport. Tranciante il suo commento a riguardo: “Il rinnovo del contratto in scadenza è una pura illusione, conoscendolo sarebbe sorprendente se dovesse essersi. Non cambierebbe nulla neppure la qualificazione in Champions League oppure la vittoria in Europa League“.

Ha poi aggiunto ancora: “Il fatto di non aver rinnovato è stato probabilmente la sua fortuna. Ciò gli permetterà di scegliere senza nessun tipo di preoccupazione. E’ consapevole di avere l’esperienza giusta per intraprendere anche un’avventura lontano dall’Italia.

Il primo tempo opaco del Napoli tuttavia ha provocato le reazioni furiose dei tifosi azzurri che si sono scagliati contro Gattuso per la pessima prova della sua squadra. I partenopei hanno chiuso sotto di due gol il primo tempo nei sedicesimi di finale di Europa League.

Degli 11 in campo del Granada nemmeno uno sarebbe titolare nel Napoli,eppure non ci stiamo capendo niente. Da ricordare che a loro mancano 5 titolari. come se al Verona togliessi 5 titolari.

Il dubbio che Gattuso abbia perso il controllo ormai e’ certezza — LuigiS (@SementeLuigi) February 18, 2021

Si ma con un altro allenatore e sono buono a definire Gattuso allenatore, non assisteremmo a questo scempio. È un'offesa al calcio. — 🍻⚽💙 Figlio del Vesuvio 💙⚽🍻 (@MironeRosario) February 18, 2021

Gattuso a Sky : potevamo prendere 3 gol in due minuti. Siamo stati bravi ad evitarlo #GranadaNapoli pic.twitter.com/nuoEceOe95 — VpD10S (@d10_vp) February 18, 2021

È sempre la stessa storia: il Napoli vince un big match o una partita in modo netto e poi perde le quattro successive. E così Gattuso riesce a buttare fumo negli occhi con le sue (inutili) giustificazioni. #GranadaNapoli #uel #EuropaLeague #granap pic.twitter.com/Nhiww92ESo — Maquelloemario (@mariomachille) February 18, 2021

Cacciate subito Gattuso che col suo gioco ha trasformato la squadra in una provinciale — Antonio1964 (@totonno1964) February 18, 2021

Il Napoli, in questo momento è al quinto posto in classifica ma deve ancora recuperare la gara con la Juventus. Una vittoria contro gli juventini consentirebbe ai partenopei di scavalcare i bianconeri (con cui è già in vantaggio nello scontro diretto) agganciando la Roma al terzo posto.

In passato Gattuso ha già allenato il Sion, del quale è stato allenatore-giocatore nel 2013, poi ancora Palermo, Ofi Creta, Pisa, Milan (alla Primavera e poi in prima squadra) e adesso il Napoli da un anno e mezzo.

Le ultime settimane hanno acceso tante discussioni intorno al suo rapporto con il Napoli e con il presidente De Laurentiis.